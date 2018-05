Camusso: "Con voto anticipato si tiene Paese fermo per altri mesi"

"Penso che tenere fermo il Paese per altri mesi sulle elezioni anticipate sia un modo per non dare risposte al lavoro, in una situazione che invece le richiede". Lo ha affermato la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, ribadendo che, a suo avviso, il tema è quali programmi si possono adottare. "A me pare necessario un atto di responsabilità. Poi ognuno ha le sue", ha aggiunto riferendosi alle forze politiche.