Camusso:basta dilettanti al governo

17:12 - "Le risposte le vogliamo. Smettete di fare i dilettanti allo sbaraglio, non si può trattare la P.a. come se non fosse il centro, il perno dei servizi. Il lavoro è una cosa seria". Lo afferma Susanna Camusso dal palco della manifestazione a Roma. "Basta promesse, basta annunci - ribadisce la leader Cgil rivolgendosi al governo -, sappia che se non ci saranno risposte si andrà avanti con lo sciopero della categoria e non solo: chiameremo tutti i lavoratori".