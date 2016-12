14:30 - "L'Articolo 18 non va abolito bensì esteso anche a tutti coloro che non ce l'hanno". Lo ha detto Susanna Camusso durante il comizio in piazza San Giovanni, a Roma. "Nessuno in buona fede può pensare che licenziare senza una giusta causa sia un totem ideologico. E' invece una tutela concreta", ha aggiunto il leader della Cgil.