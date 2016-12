Camusso apre sul Jobs Act: "Coi decreti attuativi fatti dei passi avanti"

Con i decreti attuativi del Jobs Act "qualche serio passo avanti si è fatto sul tema della conciliazione", mentre elementi "in parte positivi sono i temi della cassa integrazione e degli ammortizzatori". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, a margine di una conferenza tra sindacati a Berlino. Per la Camusso i decreti sulla conciliazione, però, "non sciolgono il nodo su come allargare a tutte le forme di lavoro".

"Anche se siamo ancora in un sistema che in realtà non comprende tutta quella parte del mondo del lavoro precaria, parasubordinata, fintamente autonoma che si trova di fronte di nuovo di fronte a una divisione tra diritto e impossibilità degli accessi", ha aggiunto la leader della Cgil che presenziava a una conferenza tra sindacati nell'ambasciata d'Italia a Berlino.



Per Camusso i decreti sulla conciliazione "non sciolgono il nodo vero, cioè come si possa allargare a tutte le forme di lavoro. Non solo: c'è un contraltare sull'unicità del sistema assicurativo, che sara' un altro tema che proponiamo con le questioni previdenziali". Vedremo ora in dettaglio, ha aggiunto il segretario della Cgil, "come saranno i decreti legislativi sul tema della cassa integrazione e degli ammortizzatori, perché è una cosa che in parte è positiva. L'allungamento dell'indennità di disoccupazione è il criterio al netto che ci auguriamo abbia risolto il problema delle stagionalità, dell'accesso alle indennità di disoccupazione ai lavoratori stagionali o temporanei. Anche se qui si dovranno vedere proprio le formulazioni tecniche".



"Ma resta progetto riduzione qualità lavoro" - Camusso però dice anche il Jobs Act resta un progetto che non mira a "investimento in termini di qualità del lavoro, ma di una sua riduzione". "Critichiamo il fatto che si continui su questa idea che la strada delle riorganizzazioni, invece che essere investimento sul lavoro, è demansionamento e svilimento della professionalita' dei lavoratori'', ha aggiunto Camusso.