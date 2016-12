Campo Dall'Orto è il nuovo dg della Rai "Sono qui per un progetto importante"

Il nome di Dall'Orto risultava il più accreditato dopo l'intervento al riguardo di Matteo Renzi, che lo aveva definito manager di grande esperienza e professionalità. Si aspetta ora la ratifica dell'assemblea degli azionisti, che appare scontata.



Campo Dall'Orto: "Al lavoro per un progetto importante" - "Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e l'azionista per avermi scelto per questo importante progetto, aziendale e culturale. Da subito mi metto al lavoro, certo di poter contare sullo spirito di squadra, sulle competenze e sulla voglia di fare di tutti coloro che saranno parte di questa importante sfida". E' stato il primo commento ufficiale di Antonio Campo Dall'Orto in qualità di direttore generale Rai.



Maggioni e Dall'Orto "beccati" al ristorante da Il Fatto.it - Poche ore prima, Campo Dall'Orto era stato "beccato" in un ristorante dei Parioli, a Roma, in compagnia della nuova presidente Rai Monica Maggioni da Il Fatto quotidiano.it, che ha pubblicato online foto e video esclusivi.



"Il Cda è convocato nel pomeriggio alle 17 per la nomina del nuovo dg, voi già brindate?", chiede il cronista. Nessun commento e appena un sorriso da parte dei due manager: lui in abito e cravatta blu, occhiali da sole tirati indietro sulla testa e zaino, lei nell'abituale outfit con camicia bianca, giacca e pantaloni neri, si allontano insieme entrando nell'auto blu, con autista.



Renzi: "Maggioni-Dall'Orto, scommettiamo su professionalità" - "Maggioni-Campo Dall'Orto vengono dal mondo della tv e sono esperte di tv: hanno qualcosa da raccontare per i prossimi 30 anni e di tutto possono essere accusati di mancanza competenza o aderenza alla Rai. E' il segno evidente della scommessa sulla professionalità e la competenza che èstata fatta con queste nomine". Lo dice il premier Matteo Renzi. "Vorrei fare di cuore gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore generale della Rai, uno dei più interessanti innovatori della tv in questo Paese e lo dico con tutto il rispetto per chi ha preceduto nei vari cda e direzioni generali Maggioni-Campo Dall'Orto". Lo dice Matteo Renzi replicando alle polemiche sulle nomine Rai. Il premier ricorda l'esperienza di Campo Dall'Orto, "da Mediaset a Mtv a Viacom".