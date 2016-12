Campidoglio, Virginia Raggi ai cittadini: "Non mollo" | Salta il minidirettorio romano: finito nostro compito

"Io non mollo". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi , ha risposto ad alcuni cittadini che la esortavano a "tenere duro" dopo la vicenda delle dimissioni nella sua giunta. Il primo cittadino ha partecipato al Parco della Resistenza alle celebrazioni per il 73 anniversario della difesa di Roma a Porta San Paolo l'8 settembre 1943. Taverna-Castaldo-Perilli: "Lasciamo il minidirettorio , nostro compito non è più necessario".

Di Battista: "Attenzione, gli attacchi andranno avanti" - Ricorda che il movimento è sotto attacco Alessandro Di Battista che su Facebook scrive, allegando un selfie: "Gli attacchi al M5S continueranno (se possibile ancor più violenti) fino al referendum. Anche per questo lo spostano più lontano possibile. Non vi fate prendere per il culo da questa gente. Difendiamo la nostra sovranità. Io il mio l'ho fatto e si vede dal sorriso che sono soddisfatto. Ora ognuno faccia la sua parte. #IoDicoNo".



Di Maio: caos Roma? Nessuno si è accorto del Lungarno crollato - "Caos Campidoglio? E' crollato il Lungarno a Firenze e nessuno se n'è accorto. Tra l'altro è colpa di quella società in cui Renzi ha piazzato gli attuali ministri e sottosegretari del governo". Così Lugi Di Maio, vice presidente della Camera M5S, all'arrivo all'Hotel Forum di Roma. E' spropositato quello che si dice su Roma, spropositato: (criticare i giornalisti, ndr) non è puntare alla pancia degli italiani".



Taverna-Castaldo-Perilli lasciano il minidirettorio romano - "A Roma la macchina amministrativa è partita ed è giusto che ora proceda spedita. Per questo, riteniamo che il nostro compito non sia più necessario". Lo annunciano sul blog del M5S i componenti del minidirettorio romano, Paola Taverna, Fabio Massimo Castaldo e Gianluca Perilli assicurando che "non faremo mai mancare il nostro sostegno e il nostro contributo" all'amministrazione capitolina.