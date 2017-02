Campidoglio: slitta interrogatorio Marra, sarà sentito anche Romeo

Slitta di qualche giorno l'interrogatorio di Raffaele Marra, che comunque si dovrebbe tenere entro la fine della prossima settimana. L'ex responsabile del personale in Campidoglio, in carcere per corruzione, non comparirà più dunque martedì davanti ai pm per parlare della nomina del fratello, Renato, a capo del dipartimento Turismo. Non è escluso che la Procura decida di ascoltare anche Salvatore Romeo, ex capo della segreteria politica della Raggi.