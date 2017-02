Campidoglio, Romeo: "Polizze alla Raggi non erano un finanziamento"

"Forme di investimento, non eccessivamente rischiose, più o meno remunerative". Così Salvatore Romeo, in un'intervista esclusiva ad Agorà, ha definito le polizze vita nelle quali Virginia Raggi è indicata come beneficiaria. L'ex capo della segreteria del sindaco di Roma smentisce l'ipotesi che le polizze fossero una forma di finanziamento politico: "Non c'è neanche un indizio in questo senso".