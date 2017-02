Campidoglio, Romeo: in cassetta sicurezza solo gioielli di un'amica

"In quella cassetta, per quanto ne so, c'erano gioielli di famiglia dell'amica a cui ho affidato le chiavi". Così Salvatore Romeo avrebbe giustificato agli inquirenti l'esistenza di una cassetta di sicurezza riconducibile al suo conto bancario e, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, svuotata il 19 dicembre dopo l'arresto di Raffaele Marra. Poi, sulla terza polizza vita intestata a Virginia Raggi, Romeo ha ribadito: "Causale affettiva".