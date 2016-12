L'ex procuratore generale della Corte dei Conti del Lazio, Raffaele De Dominicis, indagato per abuso d'ufficio, non sarà l'assessore al Bilancio del comune di Roma. Lo ha annunciato il sindaco Virginia Raggi sul suo profilo Facebook. "In base ai requisiti previsti da M5s (De Dominicis) non può più assumere l'incarico di assessore al bilancio, pertanto di comune accordo abbiamo deciso di non proseguire con l'assegnazione dell'incarico".