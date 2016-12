Campidoglio, i big dei M5s: "Di Maio non è più candidato premier"

Dopo il mea culpa in piazza , crollano le quotazioni di Luigi Di Maio come possibile candidato premier in caso di vittoria elettorale. E' quanto trapela dai vertici del M5s, che vogliono un ridimensionamento del responsabile grillino degli enti locali alla luce della questione Campidoglio e delle email lette ma sottovalutate . Emerge anche un lungo lavoro di editing del video postato dal sindaco di Roma, Virginia Raggi, su Facebook .

Il movimento sarebbe orientato, scrive La Repubblica, a scegliere il premier dopo aver vinto eventualmente le elezioni. E' un caso lontano dalla prassi politica ma contemplato dalla legge che, infatti, non impone di avere un candidato.



Il video della Raggi - La genesi del video pubblicato su Facebook non è stata semplice. Ogni immagine (e anche il testo che accompagna la clip) è stata infatti attentamente vagliata. Sul filmato c'è stato un lungo lavoro di editing, di "taglio e cuci". In un secondo momento, secondo Il Messaggero, al post si aggiungono queste righe: "Ho deciso di prendere provvedimenti per la riorganizzazione della macchina amministrativa", che sono una chiara richiesta voluta da Grillo e dal direttorio al sindaco Raggi. Nel giro di qualche ora, poi, compare anche la frase "L'attuale vicegabinetto Raffaele Marra sarà ricollocato in un'altra sede". Anche queste parole sembrano nascere dall'esigenza della Raggi di "placare" i vertici grillini.



Riforma del direttorio? - La questione Campidoglio potrebbe però avere effetti anche sul direttorio M5s. Secondo indiscrezioni de Il Corriere della Sera, infatti, alcuni deputati sarebbero sollevati dalle deleghe. La gestione degli enti locali, per esempio, potrebbe essere affidata non più a un singolo bensì a un gruppo. In pratica ci sarebbe un rafforzamento della struttura organizzativa.