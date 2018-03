Camere, stallo a summit capigruppo, Fi: M5s non parla con Berlusconi

Nulla di fatto al vertice dei capigruppo di tutte le forze politiche. Durante l'incontro, infatti, non si è trovata la quadra sui nomi per le presidenze delle Camere . "Il M5s - spiega Renato Brunetta - si rifiuta di parlare con il presidente Berlusconi e questo per noi è inaccettabile". FI: "Avanti con Paolo Romani al Senato". I pentastellati: "Il leader del centrodestra è Salvini, no a qualsiasi Nazareno-bis".

"A suo tempo - spiega ancora Brunetta - avevamo definito che i presidenti di Camera e Senato dovevano essere oggetto di una riunione dei leader e da quella doveva discendere la definizione, nomi e cognomi, degli uffici di presidenza. Questa riunione di leader non c'è stata per volontà del M5s di partecipare a una riunione collegiale con tutti i leader". "Forza Italia voterà scheda bianca?", chiedono i giornalisti a Brunetta: "Lo decideremo", la risposta.



Toninelli (M5S): Fi al tavolo senza mandato, leader centrodestra è Salvini - "Prendiamo atto che Forza Italia si è seduta al tavolo senza avere nessun tipo di mandato, mentre noi lo avevamo da Luigi Di Maio, per fare tutti i nomi e inserire tutte le caselle degli uffici di presidenza, però prendiamo atto e siamo disponibilissimi a incontrare il leader dal centrodestra, che è Matteo Salvini". Così il capogruppo al Senato del M5S, Danilo Toninelli. "Non li possiamo incontrare tutti, altrimenti diverrebbe una cosa caotica e ingestibile", aggiunge.



Martina (Pd): "Gioco veti ha bloccato tutto" - - "Noi speravamo in un salto di qualità che purtroppo non c'è stato eppure il Pd è sempre stato propositivo. Il gioco dei veti e dei controveti ha bloccato tutto". Lo dice il reggente del Pd Maurizio Martin. Emergono "i temi di fondo che stanno dividendo la coalizione di centrodestra, i 5 stelle. Avevamo chiesto uno scatto di responsabilità che purtroppo non c'è stato". "Noi - conclude - non possiamo che ribadire che le istituzioni, scelte fondamentali come quelle dei presidenti di Camera e Senato, meritano un lavoro più responsabile, aperto. E non invece questo gioco di specchi che si è consumato anche stasera. Francamente abbiamo misurato il limite di un metodo voluto da altre forze e che non funziona. Non è all'altezza delle decisioni cruciali che il Parlamento deve compiere".