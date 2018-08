Camera: ok all'obbligo seggiolini anti-abbandono, testo ora al Senato

La Commissione Trasporti della Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge che prevede l'obbligo di montare i seggiolini salva-bambini. Dispositivi acustici e luminosi avviseranno i genitori della presenza del minore in auto anche quando si spegne la macchina, così da evitare che i bimbi vengano dimenticati. Il provvedimento passerà al Senato per il sì definitivo.

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha espresso grande soddisfazione per l'approvazione della proposta di legge, auspicando che ora riceva l'ok in tempi brevissimi anche dal Senato, così da diventare legge a tutti gli effetti.



Il ministro Toninelli ha poi ribadito l'impegno ad assicurare incentivi congrui per l'acquisto dei sensori. In queste settimane e nei prossimi mesi il ministero delle Infrastrutture lavorerà in stretta collaborazione con il ministero dell'Economia per trovare le adeguate coperture finanziarie, probabilmente già in legge di Bilancio.