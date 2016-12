Camera, ok a fiducia su dl banche

La Camera ha votato la fiducia posta dal governo sul decreto banche, con 351 sì e 180 no. L'Aula ora passerà all'esame degli ordini del giorno: 90 quelli del M5S, che ha annunciato ostruzionismo prima della conversione in legge. Non è stata infatti ancora fissata la scadenza per il voto finale sul provvedimento.