Camera, la buvette alza i prezzi: caffèe aperitivi più "salati" per i deputati

Sul fronte prezzi il sensibile aumento colpisce diversi prodotti: per la colazione, il caffè passa da 80 a 90 centesimi, il cornetto da un euro a 1,20, i mignon da 60 centesimi a 80 centesimi. Cresciuto anche il prezzo dei prodotti più venduti per il pranzo, come la piadina, passata da 3 a 3,5 euro.



E un aumento di 50 centesimi si riscontra, come illustra il nuovo prezzario esposto alla cassa, anche per il prosecco (che da oggi costerà 4 euro) e per gli aperitivi alcolici (che costeranno 4,50 euro): tutti, comunque, rigorosamente accompagnati da snack di vario tipo, inclusi tramezzini e mandorle, assicurano alla buvette.



I motivi del caro prezzi? "Semplice, la ditta si è resa conto che, senza un aumento, non c'erano più i margini tra acquisto dei prodotti dai rifornitori e loro rivendita", spiegano alla buvette sottolineando come, in tal modo, il luogo più frequentato da parlamentari e cronisti politici si sia "rimesso in pari con un qualunque locale del centro".



E i deputati come hanno reagito? "Non è che stiano facendo tante storie, così come non le hanno fatte quando nei giorni scorsi è stato introdotto l'obbligo di fare prima lo scontrino", spiega uno dei dipendenti della buvette.