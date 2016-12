Camera e Senato, stop al vitalizio a 18 ex parlamentari condannati

La Camera ha revocato il vitalizio a dieci ex deputati condannati a oltre due anni per reati di particolare gravità . La decisione è stata assunta dall'Ufficio di presidenza. Pur se presenti, non hanno partecipato al voto i rappresentanti di Fi e Ncd. Stesso provvedimento è stato adottato al Senato per otto ex senatori.

A non percepire più il vitalizio saranno gli ex deputati Massimo Abbatangelo (Msi), Giancarlo Cito (ex sindaco di Taranto, ex Msi, oggi in Fi), Robinio Costi (Psdi); Massimo De Carolis (Dc); Francesco De Lorenzo (ex ministro della Sanità, Pli); Giulio Di Donato (Psi); Pietro Longo (Psdi); Raffaele Mastrantuono (Psi); Gianstefano Milani (Psi) e Gianmario Pellizzari (Dc). Stesso provvedimento per gli ex senatori Silvio Berlusconi (FI), Marcello Dell'Utri (FI), Vittorio Cecchi Gori (Ppi), il regista Pasquale Squitieri (An), Giorgio Moschetti (Dc), Franco Righetti (Margherita), Enzo Inzerillo (Dc) e Franco Girfatti (FI).



L'assegno viene attualmente percepito da 1.548 deputati, dei quali 346 hanno più di 80 anni, età al compimento del quale viene eliminata l'iscrizione al casellario giudiziale. Su questi ultimi non è stato possibile un accertamento, che ha quindi riguardato solo 1.202 ex deputati.



Tuttavia, la presidente della Camera ha chiesto alla Cassazione una ricerca di eventuali condanne nei suoi archivi relativi a tali ex onorevoli "over 80". Su Facebook Luigi di Maio (M5S) ha commentato: "Su 1.543 ex deputati che stanno percependo ingiustamente un vitalizio, solo a 10 lo sospendono. 10 Sfigati che non avevano nessun partito a proteggerli".