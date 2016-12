Camera, dicembre da ferie record

Sarà pure "consuetudine", come si affrettano a giustificare i più, ma lasciare vacanti i tre posti dei giudici della Consulta per un altro mese è poco dignitoso per il Parlamento. Sopratutto se si scopre che, a rallentare ulteriormente i lavori, è il pacchetto ferie al quale i deputati non vogliono rinunciare. Per consuetudine, appunto. Conti alla mano: tra ponte dell'Immacolata, festivi, vigilia, anti vigilia, Natale e Santo Stefano le sedute di Montecitorio saranno solo 12.

Poche per cacciare dal cilindro i nomi sui quali si dovrebbe convergere per l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale giunta ormai alla ventinovesima fumata nera. E, a quanto pare, anche i buoni propositi del presidente del Senato Pietro Grasso, che aveva assicurato uno sblocco entro il 2015, saranno disattesi. Insorge l'opposizione, M5S in testa che con Davide Crippa chiede di "proseguire a oltranza fino alla nomina dei tre giudici". Stessa linea dei Sel, Sinistra Italiana e Fratelli d'Italia. Il "sospetto" è che questa bella pausa arrivi a pennello per dare il tempo di trovare nuovi accordi e in qualche modo allineare i dissidenti nella maggioranza, lontano dai riflettori. Ma, nel dubbio, si sta in vacanza. Una prima pausa dal 4 al 14 dicembre, poi si ritorna al lavoro, ma per poco. Il 23 è l'anti vigilia, quindi di nuovo tutti a casa con famiglia. Questione di tradizione.



La replica della Boldrini - Immediata la replica della presidente della Camera Laura Boldrini. "Vari giornali scrivono di un "maxi-ponte", di "ferie-record di dieci giorni" che la Camera si sarebbe regalata approfittando della festività dell'Immacolata. La notizia è utile a sollecitare lo sdegno dei lettori, ma non è affatto fondata, a meno di non pensare che l'attività di Montecitorio si misuri solo dalle sedute dell'Assemblea, e non anche dai lavori delle Commissioni".