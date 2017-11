Calogero Mannino: "Mai rilasciata un'intervista al Fatto Quotidiano, c'è stato uno scambio di persona"

"Il Fatto Quotidiano pubblica un'intervista che mi viene attribuita. Smentisco di avere mai parlato con il giornalista e di avere mai rilasciato l'intervista pubblicata". Lo afferma in una nota l'ex ministro Dc Calogero Mannino, che aggiunge: "Suppongo che sia un equivoco" e fa sorgere il dubbio che al suo posto sia stato invece sentito Nino Mannino, per anni esponente di spicco ed ex parlamentare del Pci e residente a Carini, nel Palermitano. Quest'ultimo ha in effetti in un secondo tempo confermato l'intervista. Insomma il quotidiano ha sentito un Mannino pensando di parlare con l'altro. L'esponente Dc, interpellato da Tgcom24, smorza i toni: "Non cado alla tentazione della costruzione per intrigo anche perché l'equivoco è alquanto surreale". E sdrammatizza la gaffe del quotidiano con una battuta: "Il Fatto è una cosa, la notizia è un'altra".