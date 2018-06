Calenda passa le consegne a Di Maio su Facebook: "Ma avrei preferito dal vivo"

"Caro Luigi, non siamo riusciti a fare questo passaggio di consegne. Ho visto che privilegi lo strumento informatico: a questo punto proviamo a farlo in questo modo". Inizia così il lungo video messaggio, circa 30 minuti, che Carlo Calenda ha pubblicato su Facebook e Twitter con destinatario Luigi Di Maio , suo successore come ministro dello Sviluppo economico . "Avrei preferito farlo dal vivo. Ovviamente rimane la mia disponibilità ad incontrarti quando vuoi", prosegue Calenda, che poi affronta una serie di tematiche legate alle crisi aziendali .

"Come sai ti ho lasciato un documento molto dettagliato sulle attività del Ministero e credo sia importante darti immediatamente alcuni consigli per affrontare in particolare le crisi aziendali", spiega il dirigente, che poi affronta alcuni casi specifici come ad esempio il caso Italiaonline. In questo senso, Di Maio è stato esortato a tenere viva l'attenzione nei confronti della società; "presidiala", ha affermato Calenda.