Calabria, Salvini contestato: "Terroni non dimenticano", lui alza il dito medio

Dopo le proteste nelle Marche e in Puglia, anche la Calabria non riserva a Matteo Salvini un'accoglienza particolarmente calorosa. Un gruppo di persone è sceso in piazza a Lamezia Terme (Catanzaro), per manifestare contro il leader della Lega: "Terroni non dimenticano", si legge su uno striscione. Tanti fischi e qualche applauso a Isola di Capo Rizzuto (Crotone), dove il numero uno del Carroccio ha alzato il dito medio nei confronti dei contestatori.