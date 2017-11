C.sinistra, portavoce Pisapia a Pd: alleanza solo con discontinuità

"Per noi la discontinuità va presa seriamente. Senza discontinuità non ci può essere alcuna coalizione". L'aut aut arriva dal portavoce di Campo progressista Alessandro Capelli in vista dell'incontro tra Piero Fassino e Giuliano Pisapia. "Per noi sono fondamentali segnali già da ora: ius soli, fine vita, abolizione super ticket e segnali in manovra". Inoltre "diciamo no a vecchi o nuovi centrodestra mentre il candidato premier deve essere condiviso".