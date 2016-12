Buone notizie per Emma Bonino: "Sparita ogni evidenza di cancro"

Intervenendo a Radio Radicale, Emma Bonino, riapparsa in pubblico già a febbraio, ha poi spiegato cosa l'attende nei prossimi mesi: "Ora dovrò fare bene adesso questa radio terapia preventiva al cervello e poi un periodo di riposo abbastanza lungo che mi è stato prescritto proprio per evitare ricadute, percentualmente molto alte in questo tipo di cancro nei primi 12 mesi dopo il trattamento".



"Presto tornerò a fare politica" - L'ex ministro non ha poi negato la sua voglia di tornare in campo, di tornare tra la gente: "E' certamente un bel giorno per me, mi consente anche di dedicarmi un po' di più, appena recupererò un po' di forze, alle attività politiche che mi stanno a cuore ed è anche un messaggio di incoraggiamento, speranza e di grazie a tutti quelli che mi sono stati vicini in questo lunghissimo periodo che sembrava non finire mai, un incoraggiamento a chi sta affrontando le stesse sfide".