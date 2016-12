Buonanno, Salvini: inutile show

Matteo Salvini striglia l'europarlamentare della Lega, Gianluca Buonanno, che in diretta tv ha mostrato una pistola per promuovere l'iniziativa del suo comune di dare un contributo a chi compra un'arma. "Non si risolve niente - dichiara - mostrando una pistola in televisione. Lo dico parlando in casa del Carroccio. Non serve ad altro che a far fare a Renzi la figura del fenomeno. I problemi si risolvono manifestando e lottando per avere buone leggi".