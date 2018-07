Buffagni a Tgcom24: "Su Cdp nessuno scontro ma dialogo con Tria"

"Con il ministro Giovanni Tria stiamo affrontando un tema importante che è quello di Cassa Depositi e Prestiti, non ci stiamo contrapponendo ma discutendo sulla governance per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti nel contratto di governo". Lo ha detto il sottosegretario del M5s Stefano Buffagni intervistao dal direttore Paolo Liguori su Tgcom24. "Non dimentichiamoci che Cdp gestisce i risparmi postali degli italiani", ha aggiunto.