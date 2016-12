Bufera per un post dell'Anpi: "L'associazione è la casa di piacere della Leopolda"

Sui social è circolato il post, poi rimosso, del presidente dell'Anpi di Ferrara dove si accusa il governo di distruggere l'associazione. Il fotomontaggio riproduce un tariffario di una casa di tolleranza, "la casa di piacere Leopolda", con Matteo Renzi e Maria Elena Boschi nudi: 100mila euro per un imbroglio alla buona, 199mila per un imbroglio doppio, 300mila per una mazzetta alla mezza, fino a 599mila per mazzetta intera e "agevolazioni per il giovanotto di primo pelo". A pubblicare il tweet è stata Alessia Morani, Pd, commentando: " Questo è il post del presidente dell'Anpi di Ferrara. Stanno distruggendo l'associazione. Basta".