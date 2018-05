Bufera nel Pd, Martina: "Dimissioni? Assolutamente no"

"Dimissioni? No, assolutamente". Interpellato al telefono, risponde con queste parole il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, a proposito delle sue dichiarazioni sull'ipotesi di alleanza con il M5s e sul no di Matteo Renzi. E aggiunge: "Il tema è un altro". Proprio in vista di un confronto sull'eventualità di un governo con Di Maio è stata convocata una direzione del partito per il 3 maggio.