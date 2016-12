10 settembre 2016 12:07 Bufera Campidoglio, Di Maio: Roma usata come manganello contro M5s "Con questo assedio mediatico non ci distruggeranno", ha detto Di Maio. Dura replica su Facebook del direttore del tg La7 Enrico Mentana

"E' stata usata Roma come un manganello contro il Movimento 5 Stelle. Si è usata la questione della mail per affossare me e il Movimento 5 Stelle: ma non ci riusciranno". Lo ha detto il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. "Io porto avanti il movimento nelle piazze, parlo con le persone, porto avanti quello che vogliamo fare e spero di portare questo movimento, insieme a tutti gli altri, al governo dell'Italia", ha quindi aggiunto.

"Non è con questo assedio mediatico che riusciranno a distruggere il M5s perché più faranno così, più ci renderanno forti. Ci sono tante città che stanno andando alla grande come Torino con Chiara Appendino, ma nessuno ne parla". "Con il Pil fermo e tutti gli altri problemi - ha detto - la prima notizia dei Tg è Roma: serve ad essere un manganello contro il Movimento 5 Stelle e coprire le nefandezze che hanno fatto in questi anni".