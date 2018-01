Bruxelles, Juncker: "L'incontro con Berlusconi è stato eccellente"

"Eccellente". Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha definito l'incontro con Silvio Berlusconi a Bruxelles. "Abbiamo parlato dei problemi attuali del mondo e dell'Italia. L'ho messo al corrente su come funziona la preparazione delle elezioni in Italia e dei temi importanti per noi, tra cui l'immigrazione", ha spiegato ai giornalisti il leader di Forza Italia, definendo il suo rapporto con Juncker "un'antica amicizia".