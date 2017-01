Bruxelles, il piano che blocca i migranti della Libia

C'è anche un piano B che prevede la creazione di un blocco navale per impedire la partenza dai porti libici dei trafficanti. In prima linea, nello schieramento, ci sarebbero i libici e alle loro spalle la missione Sofia, sulle cui navi sarebbero imbarcati uomini della Forza di gendarmeria europea per distruggere i barconi. Si prevede inoltre il rafforzamento della Guardia costiera libica con mezzi europei e il coinvolgimento di Egitto, Tunisia e Algeria, le intelligence dei governi europei.



Obiettivi - Il piano si prefigge traguardi importanti come il miglioramento delle condizioni disumane dei migranti (anche grazie all'Onu e alla creazione di centri di aiuto), la riduzione delle morti (da inizio decennio i morti in mare sono 13mila) la diminuzione del flusso di migrazione (nel 2016 sono stati in 131mila ad attraversare il Canale di Sicilia) e l'aiuto al reinserimento in patria per chi volesse tornare.