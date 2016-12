Brunetta: rinviare referendum sarebbe da folli, Forza Italia dice no

"In merito all'assurda ipotesi di un fantomatico rinvio del referendum, già fissato per il 4 dicembre, la posizione di Forza Italia è chiara e cristallina: rinviare la consultazione costituzionale sarebbe da folli e irresponsabili". Lo afferma Renato Brunetta, capogruppo Fi. "Non siamo disponibili a prendere in considerazione ipotesi che vanno annoverate sotto la voce fantapolitica", aggiunge commentando l'intervento del ministro Angelino Alfano.