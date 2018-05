Brunetta: "Berlusconi pronto a candidarsi alla guida del Paese"

"Con la riabilitazione di Berlusconi cambia tutto. Il centrodestra nei sondaggi è già al 40%, Forza Italia è avanti e Berlusconi è pronto a candidarsi alla guida del Paese". Lo ha affermato il deputato di FI, Renato Brunetta. "Non abbiamo paura delle elezioni, non ne abbiamo mai avuta, ma non credo che elezioni continue siano un bene per l'Italia", ha aggiunto.