Brexit, Salvini: anche noi per voto

Il giorno in cui gli inglesi voteranno per decidere se rimanere o no nell'Ue "noi avremo gazebo in tutta Italia per far votare anche gli italiani". L'annuncio è di Matteo Salvini, che commenta così la richiesta inviata a Bruxelles dai ministri Angelino Alfano e Thomas De Maiziere di un sistema di registrazione unico dei migranti a livello europeo. "Anche sul fronte profughi - dice il leader del Carroccio - l'Europa si rivela un danno per noi".