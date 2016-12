Brexit, Mattarella: momento delicato per l'Ue, confido che Gb resti

"L'Unione europea si trova in un momento delicato per non dire difficile, spero che sia presto superato". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita a Bucarest, sottolineando come "l'Ue vada avanti con legami irreversibili". "Il vero cemento non sono i Consigli dei ministri, ma l'integrazione tra popoli". Per questo Mattarella confida "nella saggezza degli elettori britannici: restare è nell'interesse del progresso".