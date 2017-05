Brexit, Gentiloni: "Sbagliato punire Gb con una vendetta esemplare"

"Sarebbe un errore pensare che la posizione inglese debba essere in qualche modo punita con una vendetta esemplare". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, parlando alla Camera in occasione del dibattito sul Consiglio europeo straordinario del 29 aprile dedicato alla Brexit. "Pretendiamo - ha aggiunto - che tra le priorità del negoziato, già nella prima fase, ci siano tutele certe per gli italiani residenti nel Regno Unito".