Braccio di ferro in Campidoglio, Lombardi lascia lo staff M5s a Roma: "Alla Raggi darò un contributo esterno"

La decisione arriva dopo il lungo braccio di ferro tra la Lombardi e la Raggi sulle nomine nell'amministrazione romana e in particolare su quella di Daniele Frongia a capo di gabinetto del Campidoglio. Ma la deputata ci tiene a sottolineare che la sua scelta non ha nulla a che vedere con "polemiche che interessano solo ai giornalisti". "Credo che insieme abbiamo fatto tante cose molto importanti, per questo oggi Roma è a 5 stelle - aggiunge la Lombardi -. In futuro riusciremo a farne altre altrettanto importanti, ma intanto sono certa che Paola, Gianluca e Fabio Massimo riusciranno a sostenere il nostro sindaco giorno per giorno".



"In questi giorni il lavoro per Italia 5 Stelle entra sempre più nel vivo. Stiamo preparando tutto affinché la terza edizione in programma a Palermo il 24 e 25 settembre vada al meglio", spiega ancora la Lombardi. "Purtroppo per questo il mio supporto nello staff romano sarà differente: continuerò a dare una mano a Virginia, ma dall'esterno sui temi che ho sempre seguito".



La reazione di Virginia Raggi - Intanto il sindaco Raggi si chiama fuori dalle polemiche. "Non ne so nulla. Me lo state dicendo voi", risponde ai giornalisti che le chiedono un commento. Poi, in serata, arriva la nota ufficiale: "Ringrazio Roberta Lombardi per l'apporto e il sostegno dati finora. Il suo contributo è stato prezioso e nonostante i suoi numerosi impegni, tra cui l'organizzazione di Italia 5 Stelle a cui parteciperò, sono certa che continueremo a confrontarci, sempre, per il bene di Roma".



Il direttorio romano: "Andiamo avanti, grazie Roberta" - "Lo staff romano del comitato dei garanti è pronto proseguire con il massimo dell'entusiasmo il compito che ci è stato affidato dal movimento. Ringraziamo Roberta". Lo dichiara Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare e membro del mini-direttorio romano che affianca Virginia Raggi.