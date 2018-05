Bozza accordo M5s-Lega a Mattarella, Quirinale:vogliamo testo finale

Le delegazioni di M5s e Lega, nelle consultazioni di lunedì al Quirinale, hanno lasciato al presidente Sergio Mattarella la bozza dell'accordo di programma nello stato in cui si trovava in quel momento. "E' chiaro che il Presidente non guarda bozze ma testi definiti, frutto della responsabilità dei partiti che concludono accordi di governo". E' quanto affermano al Quirinale in risposta a chi chiede se il presidente abbia ricevuto il programma.