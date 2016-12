19:16 - "Bisogna aprire un processo di cambiamenti in campo economico. Ma l'importante è che vada via Giorgio Napolitano dalla presidenza della Repubblica, sennò non si fanno le riforme". Così il presidente della Lega Nord Umberto Bossi da Milano. "Napolitano - ha detto - ha bloccato l'applicazione del federalismo fiscale". Chi vorrebbe al Quirinale? "Non ci ho ancora pensato, ma uno tipo Tremonti", ha aggiunto.