Boschi: Verdini con noi? No novità

"Forza Italia ha già votato le riforme, le ha scritte insieme a noi. Se ora una parte del partito - io mi auguro tutto - votasse il ddl in Senato non sarebbe una novità rispetto a quanto avvenuto in passato". Così il ministro per i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi risponde a chi le domanda degli effetti sulla maggioranza dell'eventuale voto dei "verdiniani".