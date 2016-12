18:25 - "In discussione in questa riforma non c'è il mantenimento delle Regioni a statuto speciale". A precisarlo, dopo la tre giorni della Leopolda a Firenze, è il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, che aggiunge: "E soprattutto non ho mai sostenuto che sia un obiettivo di questo governo il superamento delle Regioni a statuto speciale".