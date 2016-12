15:12 - "Non c'è nessun timore" per il prosieguo del percorso delle riforme, "la parola finale spetta all'Aula". Così il ministro delle Riforme Maria Elena Boschi commenta il voto in Commissione Affari Costituzionali alla Camera che ha visto l'approvazione dell'emendamento per l'abolizione dei senatori a vita nonostante il parere contrario del governo. Un voto politico? "Il dato politico è in Aula", ha aggiunto la Boschi.