Boschi: "Per lo ius soli oggi non ci sono i numeri in Parlamento"

Parlando alla Festa dell'Unità di Roma, Maria Elena Boschi chiude le porte allo ius soli. "E' complicato trovare i numeri in Parlamento. Lo dico con dispiacere perché è una legge giusta ed è una legge equilibrata - ha detto -, ma sappiamo che avere i numeri per approvarlo è complicato". "Se alle prossime elezioni il Pd avrà una maggioranza numericamente più importante - ha proseguito -, lo ius soli sarà in cima al nostro programma".