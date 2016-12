Boschi: "Ok al taglio dell'Imu con la riduzione della spesa pubblica"

"La misura degli 80 euro lo scorso anno significa una riduzione del cuneo fiscale per circa 10 mld; poi ci sono 5 miliardi per l'Irap per le imprese. Il prossimo anno avremo una riduzione della Imu e della Tasi per altri 5 mld. Poi 10 mld di riduzione per le tasse alle imprese Ires e nel 2018 per arrivare a ridurre l'Irpef per altri 20 mld", ribadisce il ministro.



Fisco," passi avanti contro l'evasione" - "I risultati nella lotta all'evasione fiscale ci sono stati. Nell'ultimo anno abbiamo recuperato un 7% in più rispetto all'anno precedente. Abbiamo chiuso accordi importanti per la trasparenza fiscale e recuperato capitali" all'estero "che ora saranno tassati" in Italia. "Abbiamo chiuso accordi con la Città del Vaticano, siamo il primo Paese al mondo a farlo, con la Svizzera, con il Liechtenstein. Abbiamo chiuso accordi mai raggiunti. Abbiamo fatto passi avanti anche nella lotta all'evasione", sottolinea Maria Elena Boschi.



Unioni civili, "ce la faremo nonostante l'ostruzionismo" - "Siamo determinati a portare al riforma delle unioni civili fino in fondo. Mi auguro subito dopo le riforme costituzioni saremo capaci di affrontare in Aula le unioni civili, ma dobbiamo confrontarci con l'ostruzionismo di alcune forze politiche. Ma arriveremo in fondo anche a questa riforma".