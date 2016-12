20:52 - Il ministro per le Riforme Maria Elena Boschi interviene per difendere il patto del Nazareno. "Credo che avere un rapporto civile con le opposizioni sia un valore. Scrivere insieme le regole del gioco oggi, significa non dover governare insieme domani - ha spiegato al Tg5 -. Il patto del Nazareno, che riguarda solo le riforme, non è né il codice da Vinci, né un mistero".