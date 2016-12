Boschi: meschinità contro di me

Il ministro Boschi risponde in Aula alla mozione di sfiducia presentata dal M5s sul presunto conflitto di interessi nel caso banca Etruria. "Contro me e la mia famiglia dette meschinità, chi ha sbagliato nel crac delle banche deve pagare anche se a sbagliare è stato mio padre", ha detto. "Ma non ho mai favorito la mia famiglia, non l'ho tutelata. Questo governo ha tutelato le istituzioni", ha aggiunto.