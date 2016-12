Boschi: "Mattarellum legge di passaggio, in primavera ok a Italicum"

20:33 - "L'ipotesi del mattarellum c'è anche perché ci si sta chiedendo quale può essere una legge elettorale di passaggio". Lo afferma il ministro Maria Elena Boschi. "Sono dell'idea che convenga aspettare la nuova legge elettorale perché non si voterà fino al 2018 - spiega - ma ci sono al Senato proposte che vanno in questo senso che la commissione valuterà nei prossimi giorni". Quanto all'Italicum il ministro è ottimista: "Sarà legge entro la primavera".

"Noi facciamo una legge elettorale nuova che è l'Italicum che pensiamo venga approvata in primavera. C'è l'ipotesi che l'entrata in vigore avvenga nel 2016 alla fine delle riforme istituzionali che hanno tempi più lunghi. Io sono dell'idea che convenga aspettare la nuova legge elettorale perché non si voterà fino al 2018", dice ancora il ministro Boschi.



"Prima del 2018 non c'è l'esigenza di avere una legge elettorale di passaggio anche perché c'è la sentenza della Corte Costituzionale che è auto-applicativa", precisa la Boschi.



Bersani: patto del Nazareno ampiamente facoltativo - "Il patto del Nazareno non è obbligatorio ma è ampiamente facoltativo anche per quanto riguarda i numeri". Lo ha detto l'ex segretario del Pd, Pierluigi Bersani, durante la presentazione del libro 'Crisi sinistra partito'. L'ex segretario del Pd parla anche delle fibrillazioni all'interno del partito: "Non capisco gli psicodrammi di questi giorni. Il governo sta governando col sostegno leale di tutti ma non è il governo che fa la Costituzione: fissati i tempi bisogna lasciare margine alla discussione parlamentare".