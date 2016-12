Boschi: "L'Italia vuole correre"

"Credo che gli uomini e le donne di buona volontà abbiano voglia di far correre il Paese più veloce e non di bloccarlo come in passato". Lo ha detto il ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi, intervenendo dal palco del 50esimo Congresso nazionale del notariato italiano, a Milano. "C'è un clima diverso, l'Italia si è rimessa in moto grazie anche alle riforme strutturali e la nostra economia e un po' più solida", ha aggiunto.