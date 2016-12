Borghezio rimuove un quadro "blasfemo"

22:42 - Quel dipinto è blasfemo, qui non ci può stare. Così l'eurodeputato leghista Mario Borghezio ha deciso di togliere "Il dolore" di Bruno Cassinari dal corridoio del Parlamento di Strasburgo. Nell'opera è ritratta una ballerina che rappresenta una vergine completamente nuda accanto al crocefisso. "Un evidente contenuto che offende i valori cristiani", commenta il deputato della Lega Nord che ha deciso di intervenire in prima persona per levare dalla vista un quadro che non piace a molti. "Ho ritenuto di toglierlo dall'esposizione poiché è di evidente contenuto blasfemo".