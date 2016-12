Bonus da restituire, Renzi: "Falso, andrà a 200mila persone in più del previsto"

P.a., Renzi: "Prossima settimana parte Scia e licenziamento per i furbetti" - Renzi ha quindi annunciato il prossimo decreto attuativo della riforma della pubblica amministrazione: "La settimana prossima diamo due bordate sulla P.a. Una è sulla Scia: diventa legge un provvedimento che semplifica in modo incredibile l'azione delle imprese". L'altro, ha spiegato, è l'entrata in vigore del "licenziamento immediato per i furbetti del cartellino".



Renzi: "M5s? Dicono onestà ma dove governano hanno casini" - Il premier è anche andato all'attacco del Movimento Cinque Stelle. "Ci sentiamo dire onestà da gente che governa in 17 comuni su ottomila e ha casini nella metà. Dicono onestà, ma iniziassero a fare trasparenza, iniziassero a mettere fuori i bilanci e dire che il simbolo non appartiene al nipote del fondatore", ha detto infatti Renzi. "Al popolo Pd dico che dovremmo essere più orgogliosi e fieri di ciò che facciamo", ha quindi aggiunto.



Referendum, "spero si voti il 2 ottobre" - Parlando poi del referendum sulle riforme, Renzi ha detto di sperare che "si voti il 2" ottobre. "Il mio alleato principale - ha quindi spiegato - non è il ceto politico ma la gente perché vede che c'è uno che vuole ridurre i costi della politica e il numero dei politici. Se vince il sì il Paese è più stabile, se no ci teniamo l'ingovernabilità e gli inciuci. Io sono convinto che vincerà il sì, ma se vince il no c'è un posto libero in più: il mio".