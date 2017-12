Bonus cultura 18 anni, spesi 163 milioni: soprattutto libri e musica

18app, il bonus cultura per i diciottenni, ha funzionato e sono stati spesi oltre 163 milioni di euro. In due anni i consumi culturali sono raddoppiati ed i giovani spendono prevalentemente in libri e musica. Ottimi risultati, ha commentato il ministro Dario Franceschini. La misura è stata confermata dalla legge di bilancio 2018.