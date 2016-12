Bonus 80 euro, Grillo: "Gente fischia Renzi? Nessuno più gli crede"

"Fischi al Bomba dalla platea di Confcommercio quando il bugiardo parla degli 80 euro. Ormai nessuno gli crede di più". Così il cofondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, attacca il presidente del Consiglio dal suo blog. "Gli italiani quando lo vedono in tv cambiano canale per non sentire le sue gigantesche balle", sottolinea. "I bonus, secondo Renzi, hanno permesso alle persone di comprarsi uno zainetto in più. Ma chi vuole prendere in giro?".